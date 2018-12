Anna Bergendahl i Musiklunchen

Efter Adolphson & Falk, Peter Johansson och Elisa var det Anna Bergendahls tur att inta Musiklunchens scen.

Anna presenterades nyligen som en av de som ska vara med i Melodifestivalen 2019. Då uppträder hon med låten Ashes to ashes, den låten lär vi inte få höra här - men kanske "This is my life", låten som hon vann tävlingen med 2010. Annars slog hon igenom i Idol 2008 och återkom i rampljuset 2018, men studerar vidare till läkare.

