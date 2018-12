Presentpappret den stora boven i jul

Julen närmar sig med stormsteg och julklapparna ska köpas och slås in till alla nära och kära. Och just pappret är en stor miljöbov under högtiden, menar Adele Berndt som är docent i företagsekonomi vid högskolan i Jönköping.

– Tänk på att alla miljontals pappersrullar som finns i butikerna och att de kommer hamna i soptunnan sen utan att vara återvinningsbara!, säger Adele.

Hon har tagit några konkreta tips på hur vi ska bli mer hållbara i samband med våra julklappsinköp:

Använd vanliga snören istället för de plastiga och platta presentsnörena

Köp återvunnet presentpapper

Återanvänd presentpapper från tidigare år

– Förr skrattade vi åt våra mor- och farföräldrar när de försiktigt öppnade paketen försiktigt, säger Adele som tycker att vi ska bli mer sparsamma igen.