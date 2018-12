I Jönköpings län är väntetiden ett halvår, jämfört med genomsnittet för hela Sverige, 10 månader. Detta enligt en rapport från Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

När läkarstudenter har läst färdigt läkarprogrammet måste de göra allmäntjänstgöring, AT, under ett och ett halv år för att får sin läkarlegitimation. Under allmäntjänstgöringen arbetar de i sjukvården under handledning av erfarna läkare för att lära sig alla delar av yrket.