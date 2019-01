Fruktad sjukdom kan hota svenska grisar

Grisproduktionen riskerar att slås ut om den Afrikanska svinpesten får fäste i Sverige.

– Den här sjukdomen är vi rädda för att få in i Sverige och i Europa. För den riskerar att slå ut hela vår grisproduktion, säger Helen Haaranen Loor länsveterinär i Östergötland.

Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom som har sin ursprungliga utbredning söder om Sahara i Afrika, men under senare år har den spridits i bland annat Ryssland, Kina, Baltikum, Polen, Slovakien och även till Belgien där mer än 225 vildsvin dött på gränsen till Frankrike.

Efter att ha hägnat in ett stort område tror myndigheterna nu att utbrottet är under kontroll. Men hur smittan spreds till Belgien är oklart.

– Det kan vara livsmedel, det kan vara en transport, säger Helen Haaranen Loor.

Pesten kan inte drabba människor, men mellan djuren kan den spridas snabbt

– Det kan spridas via direktkontakt eller via transporter, produkter av olika slag, jakttroféer, men också via livsmedel. Till exempel en kallrökt korv som man har på macka och kastar den i skogen och så kommer grisen och äter upp den. Det krävs ganska lite virus för att grisen ska bli sjuk och vi får en spridning, säger , säger Helen Haaranen Loor.

Nu uppmanar SVA och länsveterinärer till vaksamhet:

– Är man ute i skog och mark och springer på ett sjukt vildsvin ska man ta kontakt med SVA för de är intresserade att få in prover för att vi ska kunna detektera det här tidigt om det kommer in i landet, säger Helen Haaranen Loor.