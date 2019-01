Funktionsvarierade går miste om miljontals kronor

Socialstyrelsen delade ut 350 miljoner kronor, på uppdrag av Regeringen, under 2018 till kommuner i landet. Pengarna var öronmärkta under bara det året så att kommunerna skulle kunna höja eller införa habiliteringsersättning. Det är en ersättning som du får om du har någon funktionsvariation och går på daglig verksamhet under LSS. I Jönköpings län fick kommunerna dela på över 13 miljoner kronor. Men flera kommuner i länet har valt att inte använda pengarna, så de har gått tillbaka till staten och sen ut till andra kommuner istället.

– Det tycker man ju att de ska använda det när de får en sån chans, säger Per-Olof Rågberg, som går på daglig verksamhet på Kålgårdsverkstan i Jönköping.

Det handlar om över åtta miljoner kronor som nu går till andra kommuner i landet som har ansökt om mer pengar.

En av åtta kommuner i länet som inte har plockat ut närmare en miljon kronor är Gislaved, där Elisabeth Svensson är verksamhetschef över funktionshinderenheten.

– Man känner nästan att man lurar brukarna när de får lite bonus ett år och sen tar man bort pengarna.

Flera kommuner motiverar beslutet om att inte betala ut pengarna med att det inte är rättvist att bara betala ut ersättningen över ett år och att personerna som ska få pengarna inte förstår att det bara är en engångssumma. Men Jönköpings kommun har valt att betala ut pengarna som en engångssumma, vilket gläder Per-Olof som fick lite guldkant på tillvaron.

– Passade jättebra till jul, det gjorde det se du!