Föreningen sätter tjejerna i fokus

För fjärde året i rad så anordnar IBF Tranås "tjejveckan". En satsning för att lyfta frågor om jämställdhet inom idrotten.

Bland annat så kommer hockeyprofilen Maria Rooth till Tranås och föreläser under tisdagen. Finalen blir under söndagen då det är hemmamatch. Totalt kommer 150 tjejer från föreningen att gå in till matchen tillsammans.

– Vi vill lyfta frågan och få fler att bli medvetna om att det är viktigt att det går framåt, säger Maja Rehn som är en av initiativtagarna och spelare i IBF Tranås.