Efter förra pengafiaskot: Musikal på Spira gick med plus

Efter det stora ekonomiska fiaskot med musikalen "Les miserables" för två år sedan visar det sig nu att den senaste musikalen "On the town" gick med plusresultatet.

Musikalen, som spelades under hösten, fick visserligen inte in så mycket pengar som man räknat med, men Smålands musik och teater lyckades istället hålla nere personalkostnaderna vilket ledde till att slutresultatet blev ett plus på 64 000 kronor.