Solcellsbidrag hålls inne – ingen vet vad som gäller

Det är grått, igenmulet och regnigt hemma hos Lars Runesson i Villstad i Gislaveds kommun. Solcellerna på taket till hans lada ger inte särskilt mycket el en dags om denna, men han hoppas att de ska betala sig. Solcellerna kostade drygt 140 000 kronor att installera och Lars hoppas få drygt 40 000 kronor tillbaka i bidrag. Men än så länge har han inte fått någonting.



– Jag har inte fått en krona i dag. Men jag har fått en faktura som jag var tvungen att betala. Jag har ju tagit lån, så det är ju... en utgift.



Anledningen till att Lars och många med honom inte fått bidraget utbetalt är att det just nu är oklart vad som gäller. I Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som vann omröstningen i riksdagen, är bara hälften så mycket pengar som tidigare avsatta för solcellsbidraget. Det kan innebära att Lars, som räknat med att få tillbaka 30 procent av installationskostnaden, bara får 15 procent tillbaka. Men det vet ingen än.



Lars har noterat en punkt i januariavtalet – regeringsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna – som verkar gå tvärs emot halveringen av anslagen i M-KD-budgeten.



– Där står under punkt 24: "Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller, solvärme etc", visar Lars.



Men den nya regeringen har inte tagit några sådana initiativ ännu och Energimyndigheten, som betalar ut solcellspengarna till länsstyrelserna för vidare handläggning, håller på större delen av summan för 2019 tills det finns ett besked om hur det minskade anslaget ska hanteras.



Joakim Stjärndahl, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län där 684 personer väntar på bidrag för solceller de installerat, har därför inga besked att ge till dem som ringer och undrar.



– Vi vet inte hur mycket länet kommer att tilldelas av den här potten, vilket gör att vi inte kan säga hur lång tid det kommer ta att handlägga ett ärende i dagsläget, säger han.



Vet vi när ni kommer få potten?



– Nej, det vet vi inte heller.



Kommer alla som sökt bidrag att få bidrag?



– Det kan jag inte heller veta i dagsläget.



Och Lars Runesson i Villstad får fortsätta vänta.



– Jag hade ju räknat med att få 30 procent tillbaka, men vad gör man?