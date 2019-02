Dietisten: Många laktosfria produkter onödiga

Vad är laktos?

Laktos, mjölksocker, ger mjölken dess söta smak. Laktos finns i all mjölk, i modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-, get- och fårmjölk.

För att människan ska kunna tillgodogöra sig mjölksockret via upptag i tarmen måste det först sönderdelas med hjälp av ett enzym (laktas) till glukos och galaktos. Hos vissa personer kan detta enzym saknas helt eller finnas i för låg halt. De personerna blir då intoleranta mot laktos.

Källa: Livsmedelsverket