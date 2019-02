PRO bekräftar: Många som klagar på broddarna

– Jag har träffat många utav mina bekanta som har sådana här broddar och tyvärr har de inte varit nöjda, säger Marianne Alexandersson i distriktsstyrelsen för PRO i Jönköpings län.

På torsdagen publicerade P4 Jönköping inslaget om kritik mot de broddar som regionen delat ut gratis till alla över 65 år i länet. Kritiken strömmade in på sociala medier och även regionen har fått in flera klagomål via mail efter publiceringen.

– Broddarna har lossat och då går man på bara gummit vilket blir halt. Så det har nog inte blivit så bra som man skulle önska, säger Marianne Alexandersson.

Men det har ju inte kommit in så många klagomål till regionen?

– Nej, men jag tror att äldre personer nog inte klagar så mycket. De är fostrade så.

Men är det inte bra att regionen delar ut broddar och gör sitt bästa?

– Initiativet är kanon, men vi kanske måste se på kvaliteten till nästa år och göra det bättre.

Ulrika Stefansson, utredare på avdelningen för Folkhälsa och sjukvård på regionen har sagt till P4 Jönköping att broddarna var de näst dyraste av de fem anbuden i upphandlingen, men att de vill få in klagomål så att de i så fall kan reklamera produkten till företaget.