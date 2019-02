Spira: Musikalerna lockar nya besökare – som stannar kvar

På torsdagen släpptes biljetterna till kulturhuset Spiras femte musikaluppsätting. Totalt 46 000 personer har sett någon av husets fyra musikaler hittills.

Ulrika Josefsson som är marknadschef säger att var fjärde besökare som sett en musikal där för första gången kommer tillbaka.

– Om man bara klivit innanför dörrarna och känt på det som Spira har att ge, så känner många uppenbarligen att de vill dit igen.

Den senaste musikalen, "On the town", drog dock in 444 000 mindre i biljettintäkter än beräknat. Ulrika Josefsson tycker ändå det var en lyckad satsning.

– Musikalen i sig redovisar ett litet plus. Så det handlar egentligen om att man har kontroll på sin verksamhet och drar i kostnaderna när man ser att intäkterna sviker, säger hon.