50 000 stenar blir en skyddande mur

I slutet maj förra året presenterade tekniska kontoret i Jönköpings kommun ett förslag om en mur som ska skydda alla besökare i Knektaparken vid Rocksjön i Jönköping från fordon som oavsiktligt eller avsiktligt kan köra in i parken från den trafikerade Odengatan.

Muren ska hålla för att även större fordon ska hindras från att köra igenom, säger Karin Emanuelsson, projektledare, Jönköpings kommun.

– Vi har haft en konstruktör som har hjälpt oss att räkna på hållfastheten och den ska hålla för att en bil kör in i den.

Men i början och mitt på muren är det ju öppningar, så om någon med vilje vill köra in på folkmassan går det ändå?

– Man måste ju kunna komma in i parken och använda den. Men utformningen på öppningarna är gjorda så att det är tajt, med en snäv vinkel in, så att man måste sänka farten för att komma in, säger Karin Emanuelsson.

Något liknande projekt har aldrig gjorts i Jönköpings kommun, utan landskapsarkitekten Elin Eklund fick fundera en stund på designen.

– Jag är inspirerad av den småländska stengärdsgården som ska smälta in i landskapet och med tiden bli grön av växter. Det kommer att bli en bra inramning av vår park .

Murprojektet med 730 kubikmeter sten, arbetet, nya växter och träd, bättre belysning, cykelställ och annat kommer totalt att kosta tre miljoner kronor.

David Svensson, produktionsledare, har roat sig med att göra en överslagsräkning på hur många stenar det bli

– En grov uppskattning är att det blir ungefär 50 000 stenar av olika storlekar.