Emma Carlsson Löfdahl (L) tar time out

I ett brev till medlemmar i Liberalerna i länet, som P4 Jönköping tagit del av, skriver hon att hon tar en paus som riksdagsledamot tills åklagaren är färdig med sin utredning, men att hon inte tänker dömas av något mediadrev.

Hon har också aviserat att hon avgår som förbundsordförande vid det kommande årsmötet och att vice ordförande Jimmy Ekström nu får ta över ordförandeskapet.

Liberalernas partiledning anser inte att det räcker med en timeout för Emma Carlsson Löfdahl utan uppmaningen att lämna sitt uppdrag ligger kvar enligt uppgift till TT. Länsförbundet står fast vid kravet på avgång.

Så här skriver Emma i sitt brev:

Igår hade förbundsstyrelsen möte (utan mig) och beslutad att jag inte längre har deras förtroende och uppmanar mig att avgå.

Mitt bostadsupplägg har varit enligt regelverket och jag kontrollerade både med riksdagen och partiet innan jag gick in i detta upplägg. När Aftonbladet ställe frågor om detta fick jag fullt stöd från partiet och de rådde mig att stå på mig.

Jag vet att jag följt regelverket men jag är inte tondöv, då det var många som tyckte att jag gjort fel så valde jag att be riksdagen räkna ut skillnaden mellan den ersättning jag fått för min hyra och den faktiska avgiften (om lägenheten varit min hade jag enbart fått ersättning för den delen). När sedan Aftonbladet gör artiklar om att jag skriver C istället för mitt hela mellannamn och orkar lägga energi på att jag vid enstaka tilfällen lånat ut lägenheten till vänner och fått tack för detta genom att vedebörande lämnat en gåva eller en liten slant på köksbordet då känner jag att deras drevet har gått alldeles för långt.

Jag tänker inte dömas av något mediadrev utan tänker avvakta vad åklagaren kommer fram till, efter det så kommer jag att fatta ett nytt beslut om hur jag gör framöver. Jag kommer också att ta time-out från mitt riksdagsuppdrag tills detta är klarlagt.

Jag har sedan tidigare aviserat att jag avgår som förbundsordförande vid det kommande årsmötet och fram tills dess får Jimmy Ekström (vice ordförande) ta över ordförandeskapet.

Emma Carlsson Löfdahl

