Bränninge får egen busshållplats

– I upphandlingen som träder i kraft i juni 2020 kommer Bränninge att vara med i busstrafiken. Linjen kommer att gå från Mullsjö via Furusjö till Habo station och sedan via Bränninge in till stan. Linjen kommer heta 113, säger Joakim Eriksson, trafikutvecklare på Jönköpings Länstrafik.