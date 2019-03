Kraftig ökning av skador på bilrutor

1997 rapporterades drygt 163 000 glasskador in till försäkringsbolagen, medan den senaste statistiken från 2017, visar 420 000 inrapporterade glasskador, visar en genomgång som försäkringsbolaget If gjort och som Ekot rapporterar om.



Enligt försäkringsbolaget If finns det flera orsaker, bland annat att antalet bilar har ökat kraftig, men det förklarar bara en mindre del av variationen. Andra orsaker är att stänkskydden blivit ovanligare, att personbilars framrutor blivit tunnare, samt att grusningen av körbanorna är frikostigare i dag.