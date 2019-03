Eksjö stadsfest storsatsar mot sexuella övergrepp

"Dare to care" är namnet på en ny satsning som organisationen Svensk live ligger bakom. I satsningen finns festivalerna Brännbollsyran, Lollapalooza, Storsjöyran, Way out west och Eksjö stadsfest.

Satsningen går ut på att utbilda festivalbesökarna i att bli bättre medmänniskor och på så sätt ta ytterligare kliv i arbetet mot sexuella övergrepp.

– Besökarna kommer märka att det finns människor på plats som informerar om det här och en större närvaro av publikvärdar, säger Maria Stejdahl som är ordförande i Fiesta Eksjö som arrangerar Eksjö stadsfest.

Organisationen Svensk live kommer bland annat ha personal på plats vid samtliga festivaler för att utbilda personalen vid festivalerna. Enligt Maria Stejdahl är det här en del av deras eget arbete som de redan haft sedan tidigare.

– Vi har en välutbildad organisation i detta, i och med "Dare to care" får vi ännu mer utbildning och vi kommer också få möjlighet att utbilda vår publik så att vi ger ringar på vattnet ut i samhället, säger Maria Stejdahl.