Partier vill strypa arvode för riksdags-skolkare

– Det finns inte någon annanstans på arbetsmarknaden där man kan säga att just nu kan jag inte genomföra mitt arbete, jag stannar hemma, men jag vill ändå ha lön. Så fungerar det inte någon annanstans och så kan det inte fungera heller i riksdagen, säger Christer Nylander, gruppledare för Liberalerna i riksdagen.

Det var i början av mars i år som Aftonbladet avslöjade att den liberala riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl hyrt en bostadsrätt av sin egen man och fått ersättning från riksdagen för det.

Hon, som är nu politisk vilde, tog det hon kallade en timeout, det vill säga slutade att delta i riksdagsarbetet, i väntan på besked från Åklagarmyndigheten som undersöker bostadsaffären.

I dag kan man göra så utan att bryta mot några regler. Det är inte rimligt, anser Liberalernas gruppledare Christer Nylander.

– Jag tror att vi måste ha ett tydligt regelverk som säger att om du inte kan fullgöra ditt jobb som riksdagsledamot, då ska du inte heller ha arvode under den perioden.



Även Centerpartiet vill strama åt regler kring ledamöter som inte kommer till riksdagen, och partiets förslag är dra in delar av arvodet för den som inte deltar i riksdagens omröstningar. Det säger partiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson.



– Ja, den här typen av regler finns i en del andra parlament, däribland i Europaparlamentet, att man till exempel måste delta i femtio procent av voteringarna för att fullt ut få sitt riksdagsarvode. och vi vill att man ser över de möjligheterna, för det finns inget stöd bland Sveriges väljare för att betala riksdagsledamöter 70 000 kronor i månaden utan att de över huvud taget sätter sin fot i riksdagen.



Också Sverigedemokraterna, som under förra mandatperioden hade flera ledamöter som hoppade av och blev politiska vildar, är öppet för att diskutera olika förslag i samma riktning, det säger partisekreterare Richard Jomshof.

Detsamma gäller Socialdemokraterna, även om partiets gruppledare i riksdagen Annelie Karlsson är tydlig med att partiet inte landat i vilka åtgärder som behövs.



– Men att det krävs en förändring är ju uppenbart i den situationen vi har hamnat i. Det är extremt respektlöst mot väljarna när man inte fullföljer sitt uppdrag men ändå tar ut sitt arvode, och det måste vi täppa till, säger Annelie Karlsson.