Stor brand på skjutfält

– Militären varit där och övat, och troligtvis är det någon av deras aktiviteter som startat branden, säger Jerker Sturedahl är insatsledare på räddningstjänsten.

Ingen person har skadats i branden. Räddningstjänsten har branden under kontroll och är kvar på platsen under kvällen för att släcka det sista, sen tar försvarsmakten över efterbevakningen under natten.

Detta var inte den enda branden i länet under lördagskvällen. Tidigare så brann ett litet torp strax söder om Hillerstorp i Gnosjö kommun ner. Branden hade även spridit sig till gräset runt torpet, men räddningstjänsten kunde inom en timme släcka branden.