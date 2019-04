Påskvädret: Solen dominerar i helgen

– Det är fortfarande solen som dominerar. Vi har ett högtryck som styr vädret ända in mot söndag och ger på de flesta håll soligt väder och varma temperaturer, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

I Götaland och delar av Svealand kan de gå upp emot 20 grader. I Norrland kan det tidvis bli en del moln och på påskdagen kan det komma ett litet lätt regn. Annars är det soligt och varmt med tvåsiffriga plusgrader.

– Temperaturerna ligger lite över det normala för april, säger Henrik Reimer.

Jönköpings län kan under långfredagen räkna med sol och upp till 19 grader under dagen. Liknande temperaturer är att vänta under lördagen.

Det fina vädret gör det fortsatt tort ute och på de flesta håll i Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland är det risk för gräsbrand. I Skåne och längs östra delarna av Götaland finns det risk för skogsbrand.

Några vädermässiga bakslag finns inte i sikte just nu enligt Henrik Reimer.

– Vårvärmen är här, det kanske inte går upp till 20 grader nästa vecka också men vi kommer ligga på den vår-varma sidan, säger Henrik Reimer.