Fler skippar plastkassen i butiken

Siffrorna kommer från Naturvårdsverket, som har samlat in uppgifter om hur många plastkassar som har tillverkats i Sverige och importerats hit.

År 2017 handlade det om 114 plastkassar per person, och under år 2018 minskade det till 102 plastkassar per person.

Det här är första gången man kunnat se en förändring över tid, eftersom mätningarna började år 2017.

– Det är jättekul att det har gått ner, men samtidigt måste vi fortsätta i minst samma takt för att nå de uppsatta målen, säger Agnes Willén, handläggare inom avfallsstatistik på Naturvårdsverket.

Regeringens mål är att vi år 2025 ska köpa max 40 plastkassar per person och år, det vill säga mindre än en plastkasse i veckan.

Naturvårdsverket tror att minskningen under år 2018 kan bero på att butikerna blivit skyldiga att informera sina kunder om att plastkassar är dåligt för miljön, och att flera stora klädkedjor börjat ta betalt för kassarna.

Sara Ekelund, som jobbar i en klädbutik i Jönköping, har märkt av förändringen.

– Nio av tio av mina kunder tackar nej till kassar. Många har egna tygkassar med sig, så det är stor skillnad, absolut, säger hon.

Det är EU som har tryckt på för att medlemsländerna ska fasa ut plastkassarna.

Det går åt mycket olja i tillverkningen och påsarna hamnar ofta i naturen, där de sprider gifter och mikroplaster.

Kassar av till exempel sockerrör är inte ett bra alternativ – där finns också problem med utsläpp, enligt Naturvårdsverket.

Att återanvända matkassen som soppåse är inte heller något Naturvårdsverket rekommenderar. Istället ska man använda tunna avfallspåsar på rulle, som belastar miljön mindre.

Huskvarnabon Marie Jerkenius Skora, som precis storhandlat och packat ner maten i tygkassar och plastväskor, tror att höjda priser skulle minska ner användningen av plastkassar.

– Två kronor är inget som svider. Ska man spara på miljön kan de kosta det dubbla, säger hon.