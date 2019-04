Nu ska branden i marken släckas helt

Skogsbranden vid Granstorp startade på onsdagsförmiddagen, och det tog tid för räddningstjänsten att få kontroll på den i den svåra terrängen. Under torsdagen jobbade drygt 100 personer med branden, men under fredagen kommer styrkorna att dras ner.

– Idag ska vi gå in med slang och släcka marken. Det brinner inte med öppna lågor men ryker mycket, säger Erik Levenhaupt på räddningstjänsten.

SMHI lovar regn i helgen, något som gläder honom.

– Det är väldigt välkommet, säger han.