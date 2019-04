Räddningstjänsten avslutar insatsen vid skogsbranden

På onsdagsförmiddan kom de första larmen in om att det brann i skogen i Granstorp i Gnosjö kommun. Branden visade sig vara stor och den var länge inte under kontroll. På torsdagseftermiddagen fick dock räddningstjänsten branden under kontroll och sedan dess har ett intensivt släckningsarbetet pågått.

På lördagen så planerar räddningstjänsten att avsluta sin insats vid skogsbranden då branden nu är släckt.

I ett pressmeddelande så skriver räddningstjänsten att insatsen kommer avslutas vid klockan 17.

Det hela kommer efterbevakas av markägaren ihop med en skogsbrandsexpert och Frivilliga automobilkåren, FAK.