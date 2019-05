Inger utmanar alla mammor: Som mamma kan jag hjälpa andras barn

När 9-barnsmamman Inger Lindén i Mullsjö hörde i radion om P4, SVT och Radiohjälpens stora satsning Springhjälpen, som genom ett drygt 8 mil långt lopp från Omberg till Jönköping den 30 maj ska samla pengar till att bekämpa hungern i världen, kände hon att hon verkligen ville delta:

– Jag är ju själv mamma. Tänk att se mina barn gå hungriga. Det skulle göra ont i mig. Då kan väl jag som mamma göra något för någon annans barn.

Inger Lindén har gått in på Springhjälpen.se, klickat på länken Starta en digital bössa, lagt in ett foto på sig själv, döpt bössan till Mammor och skrivit bland annat: "Utmanar mammor att skänka en slant i min bössa. Självklart skänker jag pengar och springer även ca en mil under springhjälpen".

– Skänk mycket nu! Det är värt massor, säger hon med ett skratt.