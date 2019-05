Peter Lundgren (SD): Gränsvärden inte en EU-fråga

När Sverigedemokraternas toppkandidat i EU-valet, Peter Lundgren från Kulltorp, frågades ut i P1 morgon i dag, försvarade han varför han röstade nej till en skärpning av gränsvärden för fem cancerframkallande ämnen inom EU. Peter Lundgren var den ende svenske EU-parlamentariker som röstade emot skärpningen.

Inför EU-valet 26 maj frågas de svenska toppkandidaterna ut av programledarna Monica Saarinen och Olle Wiberg i P1-morgon. Peter Lundgren (SD) svarade bland annat om sitt nej till gränsvärden för farliga ämnen



Enligt EU-kommissionen räddar de här omröstningarna om att skärpa gränsvärdena 100 000 liv i EU, varför är du inte beredd att göra det?

– Det är ju en uppskattning så klart det är ingen som vet. Jag anser att det här ligger på varje medlemsstats ansvar att skydda sina arbetare, precis som vi i Sverige vill skydda svensk arbetsmarknad och svenska arbetstagare.



Det var tidigare i våras som EU-parlamentet röstade om att införa skärpta gränsvärden för fem cancerframkallande ämnen. Som ensam svensk EU-parlamentariker röstade alltså Peter Lundgren nej, alltså med motiveringen att det ska beslutas om på nationell nivå. Det här är inte det enda exemplet på när Sverigedemokraterna röstat annorlunda än övriga, säger Ekots EU-kommentator Susanne Palme:



– De sticker ut i EU-parlamentet. De röstar ofta nej när andra röstar ja. I det vi hörde om cancerframkallande ämnen sticker de ut väldigt mycket och anser att det här ska vara en nationell fråga. Det visar sig i omröstning efter omröstning, till exempel i klimatpolitiken, som de ändå tycker att EU ska hålla på med. Även där har man en låg ambitionsnivå och tycker att förslagen går för långt.



Inför valet i höstas krävde Sverigedemokraterna en folkomröstning om EU, nu går partiet till val på att stanna kvar och påverka EU inifrån, inte minst handlar ju det om att beslut ska tas på nationell nivå. Peter Lundgren tycker ändå att den höga andel av Sverigedemokraternas väljare som vill lämna EU kan rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet:



– Jag tror också att våra väljare inser att som det ser ut just nu har vi för första gången i historien en chans att kunna påverka i parlamentet och då menar jag inte bara vårt parti utan alla EU-kritiska röster.

Du vill förändra EU inifrån nu. Hur tycker du att du har lyckats med det under de fem år som har gått, som du har suttit i parlamentet?



– Under perioden som har gått har det sett ut som det har gjort under lång tid med en väldig federalistisk inriktning. Det känns ungefär som att sitta i en roddbåt bakom en oljetanker och försöka flytta rodret och ändra kursen.