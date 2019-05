Skogsbrand på Anderstorps stormosse

Vid halv ett-tiden natten mot fredagen kom det larm om en brand Anderstorps stormosse.

– Det var precis efter att vi släckt en annan skogsbrand i Hestra, berättar Bernt Karlsson, yttre befäl vid räddningstjänsten i Gislaved.

Fem styrkor och en tankbil från Värnamo skickades till platsen.

– Det var både skog och mosse som brann, runt tre-fyra hektar, säger Bernt Karlsson.

Branden var under tidig fredagmorgon under kontroll, men släckningsarbetet kommer på åtminstone en bit in på förmiddagen. Ingen bebyggelse har varit hotad.

Vad som orsakat branden är än så länge inte känt.