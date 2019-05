Grävskopor sätts in i släckningen

Huset som är i tre våningar har varit en butik för skumplastprodukter, och branden som upptäcktes av personer som gick förbi byggnaden vid halv tretiden på fredagseftermiddagen, blev besvärlig att släcka. Dessutom spred sig farlig rök över centrala Gislaved, och flera butiker fick slå igen. Först på fredagskvällen var branden under kontroll.

På lördagsmorgonen brann det i trossbotten på flera våningsplan, och räddningstjänsten kan inte gå in i huset eftersom det är för farligt, delar av taket har fallit in. Under lördagen ska grävmaskiner riva ner delar av byggnaden så att räddningstjänsten kommer åt att släcka.



Röken har minskat men den som ändå känner av den ska söka hjälp på vårdcentralen. Under fredagskvällen fick fyra personer söka vård, efter att de fått i sig röken.

Ingen person har annars skadats i själva branden. Vad som orsakade branden i skumplastbutiken i Gislaved är oklart.