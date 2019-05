Varor kasseras efter branden

Under fredagseftermiddag fick Ica slå igen eftersom röken från branden i en skumplastbutik var farlig. När faran var över kunde ett saneringsföretag snabbt gå in i varuhuset och sanera ut det mesta av röklukten. Men alla grönsaker och all frukt, liksom bagerisortimentet har fått kasseras.

– Det måste göras, det är trist. Men vi har fått nya leveranser, så vi klarar det, säger Markus Elmtoft, butikschef.