Kraftigt åskoväder orsakade sprickor i gatan

Ett kraftigt regn- och åskoväder drog in över stora delar av länet under onsdagskvällen. I bland annat Vaggeryd och Mullsjö kom omkring 40 millimeter regn på under en timme.



I Mullsjö sprack en väg till följd en översvämning, och räddningstjänsten har under kvällen ryckt ut för att släcka flera bränder. På flera platser, bland annat i Gnosjö och på Höglandet, var totalt cirka 3000 hushåll utan ström.

– Vi har haft jättemycket att göra. Exakt hur många uppdrag vet jag inte, men det var väldigt många uppdrag på väldigt kort tid, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.