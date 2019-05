Här värks ett kärleksverk fram

Under några månader fram till Alla hjärtans dag 2019 samlade Smålands musik och Teater in berättelser om kärlek in från länets alla kommuner i särskilda brevlådor.

Materialet har anonymiserats och just nu sitter skådespelare och regissören Martin Lindberg i en workshop på Kulturhuset Spira i Jönköping och jobbar på att väva samman berättelserna till en enda föreställning.

– Det är väldigt spännande. Nu har vi haft workshop hela veckan och gjort jättemycket dumheter, men det känns som om att det bådar gott. Vi har improviserat mycket, säger säger skådespelaren Hanna Schön.

– Man kan inte vara annat än nöjd. Vi har haft en rolig vecka och det är kul att komma igång. Sådana här projekt tar ju sin tid, säger regissören Martin Lindberg.

Mycket jobb återstår inför premiären på skottdagen nästa år, den 29 februari 2020. Därefter följer en turné runtom i länet för Kärlek i Småland.