Lugnare Mariebo kontrollerade hem segern

Det tog inte många minuter för Mariebo att ta tag i taktpinnen i hemmamatchen mot Valinge/Derome i division 1 mellersta Götaland.

Redan i den åttonde minuten nickade Rahwa Solomun in ledningsmålet efter ett fint inlägg från högerbacken Andrea Bjurek. Just Bjurek var inblandad i det mesta som Mariebo skapade, framför allt under första halvlek då hennes löpningar och precisa inlägg skapade många möjligheter för hennes lagkamrater.

Vi springer för varandra, vi är först på bollarna... Jag tror det är grunden i det hela.

Efter dryga halvtimmens spel var det just ett inlägg från Bjurek som nådde Ida Andersson, som relativt ostört kunde stöta in 2-0. Några fler mål blev det inte i första halvlek, men det kanske det borde ha blivit - chanser saknades verkligen inte.

Mariebo fortsatte även i andra halvleken med sitt lugna och stabila spel, med snabba spelvändningar via kanterna eller vassa djupledsbollar.

Ida Andersson gjorde sitt andra, lagets tredje, mål i 57:e minuten innan Johanna Georgsson fastställde slutresultatet i 62:a.

– Det var bra, det var ett steg framåt. Vi har haft några tunga matcher då vi inte riktigt har presterat, idag kommer vi upp i en bra nivå även om vi kan mer, säger Andrea Bjurek.

Även Husqvarna FF kunde kassera in tre sköna poäng via 3-1 hemma mot Vimmerby. Därmed har HFF tre segrar på sina fyra senaste matcher och lyfter över nedflyttningsstrecket.

Mariebo - Valinge/Derome 4-0 (2-0)

Ida Andersson 2, Rahwa Solomun, Johanna Georgsson

Husqvarna - Vimmerby 3-1 (1-0)

Sarah Elnicky 2, Johanna Nordh