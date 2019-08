Tidig budget bra för Mullsjöborna

Under tisdagskvällen skall politikerna i kommunfullmäktige i Mullsjö besluta om budget för 2020. Att budgeten tas cirka ett halvår innan den skall börja gälla, blir allt vanligare bland länets kommuner. En sammanställning som P4 Jönköping gjort visar att cirka två tredjedelar av länets kommuner numera tar budgeten under sommaren. Tidigare tog i stort sett alla kommuner beslut sent på hösten.

Sedan tre år tillbaka tar kommunfullmäktige i Mullsjö budgeten under sommaren.

– Det ger en bättre långsiktighet i planeringen för verksamheterna, säger Linda Danielsson som är socialdemokratiskt kommunalråd i Mullsjö.

Hon menar också att samarbetet mellan förvaltningarna fungerar bättre när de får veta förutsättningarna i god tid.

– Dialogen mellan verksamheterna är bättre och att man gemensamt planerar tex skollokaler eller renoveringar, säger Linda Danielsson.

Skulle du vilja ta budget för näst nästa år, 2021 redan nu?

– Ja, det hade varit optimalt.

Tidigare har P4 Jönköpings kommunfullmäktigeturné besökt Sävsjö, Tranås och Vetlanda.