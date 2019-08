Rekordmånad för second hand-butik

– Jag tänker hållbarhetsmässigt att man sparar på miljön och även pengar genom att köpa begagnade grejer. Sen är det fina grejer också, säger Annika som regelbundet handlar på second hand.

Juli blev en rekordmånad och mellan juni och juli i år skiljer det 3000 betalande kunder hos Erikshjälpen i Jönköping. Ökningen syns också om man jämför juli ifjol och juli i år då försäljningen ökade med 30 procent.

– En del beror på att det varit bättre second hand-väder just i juli månad jämfört med förra året men också att det ökat under en längre tid så vi ser en positiv trend överlag, säger Pedher Skoog som är butikschef.