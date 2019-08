Lukten av natur minskar stadsmänniskans stress

Att grönytor i städer är viktiga för människors hälsa är de flesta forskare överens om, men vilka kroppsliga reaktioner som ligger bakom är mer okänt. Ett tvärvetenskapligt forskarteam där flera svenska universitet varit inblandade, tittade närmare på detta – och kom fram till att lukten av natur verkar vara central när det handlar om att dämpa stressreaktioner.

– Det luktar nog sommarvarmt och gräs, kanske lite kväve från kajorna känner jag. Inga jättegoda naturdofter som vi känner just här, säger Marcus Hedblom, ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU till Vetenskapsradion.

Han forskar på kopplingen mellan naturen och människors hälsa och har lett den nya studien. I ett labb stressades personer upp med milda elektriska stötar. Med hjälp av VR-teknik placerades de antingen i en stad, en park eller en skog, komplett med ljud och lukter. Försökspersonernas stress minskade i parken och skogen, men inte i stadsmiljön.

– Vi såg att det som hade störst betydelse för stressreduceringen inte var kopplingen till den visuellt gröna miljön eller naturljuden, utan lukten, säger Marcus Hedblom.

Med tanke på betydelsen av naturområden för människors hälsa bekymras Marcus Hedblom av den förtätningsiver som präglar dagens stadsplanering.

– Det som har skett är en konstant minskning av grönområden, trots ökad förståelse för deras betydelse för både biologisk mångfald och hälsa.

Referens: Hedblom, M et al. Reduction of physiological stress by urban green space in a multisensory virtual experiment. Scientific Reports 12 juli 2019.