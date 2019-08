Riksväg 30 stängs av i två veckor

Under sommaren har Trafikverket reparerat Röttlebron, vilket har skapat bilköer på E4:an utanför Gränna. Måndagen 26 augusti börjar en ny broreparation med stora konsekvenser i länet, den här gången på riksväg 30.

En mil norr om Hok, ungefär tre kilometer från E4:an, går en bro över en liten bäck. Bron är pensionsmässig, 64 år, och ska bytas ut. Två rör ska ersätta bron; ett större för vattnet och ett mindre för att uttrar ska kunna passera vägen.

Arbetet innebär att riksväg 30 helt måste stängas av helt runt byggplatsen. Vägen har bara en fil i vardera körriktningen och det går inte att bygga och tillåta trafik bredvid under byggtiden.

Trafikverket vill att all tung och långväga trafik ska köra via Värnamo (riksväg 27 och E4) under byggtiden. Lokal och lättare trafik kan däremot hitta runt byggplatsen via småvägar.

Två veckor har Trafikverket avsatt för brobygget.

– Det är ganska rimligt att det ska ta det, säger Magnus Holm, projektledare på Trafikverket. Sedan vet man aldrig riktigt hur det ser ut nä man börjar schakta. Fungerar det normalt, ska det inte vara några problem med att få detta färdigställt.