Agne Bengtsson, HV71: Positivt att SHL stöttar Damkronorna

Under fredagen kom SHL, den svenska herrligan i ishockey, och Svenska Ishockeyförbundet överens om att årligen stötta spelarna i landslaget vid förlorad arbetsinkomst under landslagssamlingarna. Det är en av tio punkter på den kravlista som Damkronorna kräver förändring kring och en av anledningarna till att 43 damlagspelare, varav fem från HV71, spelstrejkar just nu.

När spelare som till vardags spelar i SDHL, Svenska damhockeyligan, åker på landslagsuppdrag får de ingen ersättning vare sig från sina klubbar eller hockeyförbundet. Men det ska SHL nu säkerställa med hjälp av ett belopp om totalt 400 000 kronor per år som ska användas föra att täcka inkomstbortfall vid landslagsuppdrag.

– Det är bara positivt, säger Agne Bengtsson som både är styrelseordförande i SDHL och klubbdirektör i HV71.

Mer att jobba med

– Det känns väldigt bra och kul, säger Erika Grahm, damansvarig i Brynäs och landslagsforward.

Dessutom ska Ishockeyförbundet satsa de pengar som finns kvar från SHL:s bidrag förra säsongen på elitutvecklingen i svensk damishockey.

Men det finns mer att jobba med, menar Erika Grahm.

– Nu ska vi sitta ner och jobba vidare nästa vecka. Det vi eftersöker mest är respekten. Det är upp till bevis på den punkten, säger hon.