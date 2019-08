Faith Kakembo nådde inte hela vägen i P4 Nästa

När juryns röster redovisades låg Faith Kakembo med låten "Through fire and rain" på plats två av de åtta bidrag som tagit sig till finalen. Men det räckte inte till den avgörande slutduellen dit de två bidrag som fått flest röster av både juryn och publiken tog sig.

Till slut stod det mellan Amanda Aasa som vann P4 Västernorrlands final och vinnaren från P4 Kronobergs dito, Tim Lööv.

När vinnaren förkunnades av fjolårsvinnarna Spring City från Malmbäck i Nässjö kommun var det Tim Löövs namn och låten "All I need is you" som lästes upp och vild småländsk glädje utbröt på scenen i Linköping.