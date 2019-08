Faith Kakembo blev trea i P4 Nästa: Tack till alla som röstat

När juryns röster redovisades låg Faith Kakembo med låten "Through fire and rain" på plats två av de åtta bidrag som tagit sig till finalen. Men det räckte inte till den avgörande slutduellen dit de två bidrag som fått flest röster av både juryn och publiken tog sig.

– Det känns bra. Om jag hade fått välja hade jag ju jättegärna vunnit såklart, men tack till alla som har röstat. Jag har fått massa pepp och stöd, utan det hade det varit mycket tyngre, säger Faith Kakembo.

Till slut stod det mellan Amanda Aasa som vann P4 Västernorrlands final och P4 Kronobergs vinnare, Tim Lööv.

När fjolårsvinnarna Spring City från Malmbäck i Nässjö kommun presenterade vinnaren, var det Tim Löövs namn som lästes upp. Han vann med låten "All I need is you".

Jönköpings länsvinnare Faith Kakembo kommer fortsätta med musiken.

– Jag kommer köra på som jag gjort innan, det kommer definitivt vara en stor del av mitt liv, säger hon.