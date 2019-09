Polisens cykelförråd är proppfullt

Just nu finns ett 40-tal cyklar i Jönköpingspolisens förvar, där får de vara i 3-4 månader, sen gör polisen sig av med dem, oftast säljs cyklarna av. För det är inte så ofta som dom kommer tillbaka till sina rättmätiga ägare

– Det är knapphändig information i polisanmälningarna, det saknas ofta ramnummer och man kanske inte har koll på hur många växlar cykeln har.

Birgitta Sandahl i Jönköping blev bestulen på sin cykel i slutet av sommaren när hon skulle hem från kyrkan en kväll.

-– Det är klart att man blir ruskigt besviken, men samtidigt synd om ungdomarna att de inte lär sig som vi gjorde när vi var unga, säger Birgitta Sandahl från Jönköping.

Hon är inte ensam om att få cykeln stulen. Bara under sommaren har polisen fått in 330 anmälningar i Jönköpingsområdet. Samtidigt får polisen in en hel del cyklar som bedöms vara stulna, och få får alltså tillbaka stulna cyklar, eftersom informationen i anmälningarna inte räcker för att identifiera cyklarna.

Ett foto räcker oftast inte, eftersom många cyklar ser likadana ut, istället ska man försöka anteckna särskilda kännetecken och framförallt ramnumret.

80-åriga Birgitta Sandahl har ännu inte fått sin cykel matchad, men däremot hade hon antecknat ramnumret till skillnad från många andra.

– Jo, jag frågade ju om polisen ville veta ramnumret, och det ville de.