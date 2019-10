Självförsvar lockar färre

– Det är många som tänker att de ska gå, men sen går de inte till slut. De tänker väl att det inte händer dem, det händer väl andra, säger Jan Fallkvist.

Studieförbundet Vuxenskolan som anordnar självförsvarskurser berättar att de fått ställa in tre kurser under 2019, medan de bara ställde in en under 2018. Anmälningarna till terminskurserna på Krav Maga Center har minskat med tio procent 2019.

Enligt Brottsförebyggande rådet är det flest män som utsätts för misshandelsbrott och trots det är det få män som går självförsvarskurser. Frågan är varför vi ska lära oss självförsvar.

– Det gör mycket med det mentala, att man tänker att man faktiskt kan påverka jobbiga eller hotfulla situationer, säger Mikaela Andersson som deltagit i en självförsvarskurs i Jönköping.

Utöver fysiska övningar handlar mycket av det som lärs ut på kurserna om riskbedömning och hur du kan undvika våld.