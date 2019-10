Lastbilschaufförer kan fortsätta langa sprit – trots att polisen vet om det

P4 Jönköpings reporter har testat att fråga två lastbilschaufförer på M2-Center om de har någon alkohol att sälja.

– Vodka and beer, yes. One liter 200, säger den ena lastbilschauffören.

De har både öl och vodka att sälja, och 200 kronor vill han ha för en liter sprit. Hans kollega visar reportern flera vodkaflaskor.

Vid två tillfällen har reportern suttit vid lastbilsparkeringen och vid båda tillfällena har det varit fler personer och gäng som kontaktat lastbilschaufförer. Många av de ser väldigt unga ut.

Polisens gruppchef för områdespoliserna i polisområdet Södra Vätterbygden, Kristoffer Axell, säger att dom känner till detta.

– Vi vet att det frekvent säljs alkohol där, ofta till unga personer. Vi ser det som ett problem, säger Kristoffer Axell.

Han säger alkohol bland unga är högprioriterat hos polisen och att de gör tillslag där, men att den senaste gången de gjorde ett stort tillslag där var i våras.

– Där måste man också titta på en större bild än så. Vi har många problem som vi jobbar med. Drogförsäljning bland unga, vi ser också att den grova kriminaliteten växer. Så det här är en del av det vi jobbar aktivt med.

Polisen har vetat om detta länge, hur kan det va så att ni inte har fått bukt på det än?

– Därför att det är här nya chaufförer som kommer dit och inte vet om vilka insatser som gjorts där, och därför säljer alkohol.

Måste ni ändå inte se till att alkoholförsäljningen slutar ske där?

– Som sagt så jobbar vi med detta men införseln av alkohol till Sverige är större än vad den lokala polisen i Jönköping kan hantera och få stopp på.

Så det handlar delvis om att ni inte har tillräckligt med resurser?

– Vi upplever att vi jobbar hårt med ungdomar men detta är inte den enda frågan och vi måste se det i ett större perspektiv. Vi ser en positiv trend inom polisen, vi växer och blir fler och vi känner att vi kan rikta allt mer kraft mot det förebyggande arbetet.