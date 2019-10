Läger ställs in av säkerhetsskäl

Det är HV-lägret och vildmarkskonfirmationen som skulle ägt rum under våren en som nu inte blir av. Redan under fredagskvällen påverkas de konfirmationsledare som får ställa in utbildningsresan till Oslo.

– Det är ju oerhört tråkigt, på samma gång som vi känner att det viktigaste är att föräldrar, unga och personal är trygga i vår verksamhet, säger kyrkoherde Ann Aldén vid Sofia församling.

Sofia församling har fått information av en visselblåsare om kränkningar och avvaktar nu för att undersöka saken vidare.