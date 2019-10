Räddningstjänsten beredda på översvämningar

Det kan komma upp upp till 50 mm regn på sina håll i länet idag och SMHI har gått ut med med en klass 1-varning främst i de sydvästra delarna av Jönköpings län. Men det finns sätt att undvika att drabbas.

– Se till så att brunnarna utvändigt inte är igensatta och att det inte är löv i dem och att stuprörören fungerar så de inte är igensatta. Löser man de skarna har man löst oerhört jättemycket, säger Pär Liljeqvist.

Redan under fredagsmorgonen har det varit problem med just tilltäppta avloppsbrunnar. En källare i Gislaved vattenskadades efter att avloppsvatten läckt in på grund av regnet.