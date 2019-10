Under onsdagskvällen samlades 100 - 150 personer under sloganen: "We are Lebanon".

Demonstrationerna inleddes vid Hovrättstorget och avslutades i Rådhusparken.

– Vi ville visa att vi är med folket där, trots att vi bor utanför Libanon. Alla möjliga var här ikväll, precis som i Libanon, säger Michella