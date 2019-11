47-åriga Jennifer Brown är andra artisten i P4 Jönköpings satsning på live-musik i Musiklunchen.

Det var med albumet "Giving you the best" hon fick sina första, riktigt stora hits med "My Everything" och "Heaven Come Down". 1998 fick hon en Grammis för Bästa kvinnliga pop/rockartist.

Hör henne i P4 Jönköping mellan 12:10 till 13:00.