Hugo löser samhällsproblem med ungdomar från hela världen

Junior Academy är ett samarbete mellan The New York Academy of Sciences och Kungliga Ingenjörsvetenskapakademien där ungdomar från hela världen tillsammans tar fram idéer som kan lösa samhällsutmaningar. Och Hugo Alsén Mäkelä är redan igång och jobbar med ett redskap som ska hjälpa till att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

– Den både varnar föräldrarna och ringer "emergency-number" om pulsen blir för låg, säger Hugo Alsén Mäkelä.