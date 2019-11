Kommunen får in hundratals miljoner på parkering

Jönköpings kommun står för den allra största delen av intäkterna när Sveriges Radio går igenom hur mycket kommunerna och regionen får in genom parkeringsavgifter. De senaste fem åren har länets största kommun samlat in mer än 365 miljoner kronor på det sättet. Under samma period har regionen samlat in drygt 15 miljoner och Värnamo kommun knappa två miljoner.

I Värnamo går parkeringsverksamheten plus minus noll enligt tekniska förvaltningen, men i Jönköping var hälften av de 80 miljoner som samlades in förra året ett överskott.

– De pengarna gick tillbaka till kommunkassan och fördelades sedan. Det kan vara på personal i skolan och äldrevården, säger Anders Holt-Busk, verksamhetschef för parkering i Jönköpings kommun.

Trots att Jönköpings kommun redan får in så mycket pengar på parkering planeras avgifterna att höjas 2021, enligt Anders Holt-Busk.