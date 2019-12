Ingen vill bli barnmorska i Eksjö

Bristen på barnmorskor gör att sjukhuset istället behöver ta in pensionerade barnmorskor, nuvarande personal får jobba extrapass och dessutom behöver de hyra in barnmorskor via bemanningsföretag, vilket blir dyrare för dem.

– Det är ansträngt nu men vi ser ljuset i tunneln. Om ett år kommer flera tillbaka från föräldraledighet och dessutom får vi in flera nyutbildade barnmorskor då. Jag är hoppfull, säger Mari-Anne Österberg, vårdenhetschef för förlossningsenheten på Höglandssjukhuset i Eksjö.