Lättare för SOS att se var du är

Skillnaden idag, några månader senare, är att signalen skickas direkt från sin smarta telefon och inte från mobiloperatören vilket gör att man kan fastställa en position på meternivå istället för kilometernivå.

– Det skickas via operativsystemen så den skickar in positionen via 112-samtalet till oss, säger Björn Skoglund som är tjänsteutvecklare på SOS Alarm.