Bötfälld efter påkörning

En kvinna i 55-årsåldern körde in i bilen framför sig under lördagseftermiddagen. Vägen fick stängas av och fyra personer drabbades varav en med smärtor i nacke och en med smärtor i bröstet.



Det hela inträffade i vid Skogsvägen i Nässjö. Polis på plats kunde konstatera att föraren av bilen som kört in i den framförvarande inte hållit tillräckligt avstånd. Det blev ordningsbot på plats.



Vägen kunde åter öppnas för trafik vid 14:30 under lördagseftermiddagen.