TV4 släcks ned

Klockan 23.59 på tisdagskvällen släcker Tele2-ägda Com Hem TV4:s kanaler och C More.

Tidigare under kvällen träffade Tele2:s vd Anders Nilsson cheferna för TV4 och dess ägare Telia, Casten Almqvist och Christian Luiga, men förhandlingen resulterade inte i något nytt avtal.

När kanalerna släcks drabbas en tredjedel av Sveriges hushåll, enligt Tele2.

- Det förblir nedsläckt tills vi har ett nytt avtal på plats, säger Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele2.

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.

Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal, en månad till. Men Com Hem har avfärdat erbjudandet.

TV4:s vd Casten Almqvist kallar det obegripligt – och menar att Com Hem därmed stjäl tv-julen för miljoner tittare.